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09:05, 16 сентября 2024Ценности

70-летняя телеведущая показала фигуру после похудения с помощью «Оземпика»

Американская ведущая Уинфри показала фигуру после похудения на 18 килограммов

Фото: MediaPunch Inc / Legion-media

Известная американская телеведущая Опра Уинфри показала фигуру после похудения с помощью препарата «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для уменьшения веса вместо лечения диабета. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

70-летняя знаменитость попала в объективы папарацци на улице Нью-Йорка. Звезда надела фиолетовую водолазку, которая подчеркнула ее талию, и коричневые брюки-карго с поясом. Помимо этого, Уинфри выбрала туфли-лодочки на каблуках в тон ремню.

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Известно, что в 2023 году телеведущая похудела на 18 килограммов.

В мае Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет. Телеведущая, в частности, сожалела об эпизоде, когда она привезла в студию своего ток-шоу тележку с 30 килограммами жира.

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      Екатерина Ештокина
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