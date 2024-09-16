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04:05, 16 сентября 2024Мир

Байден пообещал обеспечить безопасность Трампа

Президент США Байден пообещал обеспечить безопасность Трампа после стрельбы

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что «с облегчением» воспринял новость о том, что его предшественник не пострадал в результате стрельбы у гольф-клуба. Об этом пишет РИА Новости.

«Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», — заявил американский лидер.

Байден заявил, что в стране «нет места политическому и любому насилию», и добавил, что поручил правительству США задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе.

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Сам Байден позднее заявил, что подозреваемый в стрельбе находится под стражей.

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      Марина Совина
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