Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 16 сентября 2024Мир

Байден прокомментировал покушение на Трампа

Байден: подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба Трампа находится под стражей

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден прокомментировал покушение на кандидата в президенты Джо Байдена, отметив, что подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба во Флориде находится под стражей, сообщает РИА Новости.

«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения», — заявил он.

Политик подчеркнул, что политическое и другие виды насилия не уместны в США.

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Занимался вербовкой наемников на Украину. В США раскрыли личность покушавшегося на Трампа мужчины

      Российский военный рассказал о выходе из окружения ВСУ в Курской области

      Словесная перепалка на детской площадке в Петербурге переросла в стрельбу

      Мужчина испугался находки во дворе дома и проверил камеры наблюдения

      Байден прокомментировал покушение на Трампа

      На Украине рассмотрят требование назначить президентские выборы

      Родственники обвиняемого по делу «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой

      Трамп расстроился из-за незаконченной игры в гольф в связи с предполагаемым покушением

      Слепакова внесли в реестр иноагентов за песни про президента и российских военных

      В «Ахмате» заявили о бегстве иностранных наемников из Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше