Байден прокомментировал покушение на Трампа

Байден: подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба Трампа находится под стражей

Президент США Джо Байден прокомментировал покушение на кандидата в президенты Джо Байдена, отметив, что подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба во Флориде находится под стражей, сообщает РИА Новости.

«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения», — заявил он.

Политик подчеркнул, что политическое и другие виды насилия не уместны в США.

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.