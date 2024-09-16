Диетологи призвали не демонизировать газировку и полуфабрикаты

Диетолог Тью призвала не отказываться от ультраобработанных продуктов

Полуфабрикаты, газированные напитки, хлопья и другие ультраобработанные продукты трудно назвать полезными, но и демонизировать их не нужно, считают диетологи Прия Тью и Линия Патель. Правду о «вредной» пище они раскрыли в беседе с The Guardian.

По словам Патель, люди, которые едят ультраобработанные продукты, чаще имеют ожирение и хронические заболевания. Однако причина, почему это происходит неизвестна. «Возможно, ингредиенты, которые добавляют в ультраобработанные продукты плохо влияют на кишечник или способствуют перееданию. Может, в них больше насыщенных жиров, сахара и соли. В этом случае дело вообще не в обработке, а в самих продуктах», — считает Патель.

Тью призвала не бояться и не избегать ультраобработанных продуктов. По ее словам, хлеб, миндальное молоко, наггетсы и другая подобная пища вполне может присутствовать на столе. «Все сводится к здравому смыслу. Не нужно питаться одними полуфабрикатами, но и отказываться от них полностью не стоит», — резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Мария Дмитриева рассказала, как перестать переедать. По ее словам, чтобы не набрасываться на еду, следует есть регулярно и не измождать организм голоданием.