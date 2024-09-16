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17:14, 16 сентября 2024Спорт

Дзюба сравнил свой переход в «Зенит» с трансфером Соболева

Дзюба не видит общего между своим переходом в «Зенит» и трансфером Соболева
Артем Дзюба

Артем Дзюба . Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнил свой трансфер в «Зенит» с переходом в клуб из Санкт-Петербурга соотечественника Александра Соболева. Его слова приводит Sport24.

По мнению форварда, он не видит ничего общего. «Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой», — заявил Дзюба.

Он добавил, что из общего у них с Соболевым только антропометрические данные. «Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за "Зенит"», — заявил Дзюба.

Соболев присоединился к «Зениту» 30 августа этого года. Дзюба стал игроком сине-бело-голубых в июле 2015-го. Оба игрока переходили в петербургскую команду из московского «Спартака».

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      Алексей Гусев
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