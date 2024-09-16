В Приморье разместят два плавучих атомных энергоблока

Кожемяко: на юге Приморья разместят два плавучих атомных энергоблока

На юге Приморья в ближайшие пять лет разместят плавучие атомные энергоблоки, заявил глава региона Олег Кожемяко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, они появятся в городе Фокине и Хасанском округе. Энергоблоки установят для решения проблемы дефицита электроэнергии на развивающихся территориях Приморского края.

«В этом году правительство края и "Росатом" заключили соглашение о размещении плавучих энергоблоков в городе Фокине и Хасанском округе», — подчеркнул глава российского региона. Он отметил, что объекты уже строятся, работы будут завершены в ближайшие пять лет.

Ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что в России нехватку электроэнергии испытывают четыре области. По словам чиновника, речь идет о Приморском крае, Бурятии, Амурской и Еврейской автономной областях.