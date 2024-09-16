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13:53, 16 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла обманный способ заманивания украинцев на трехлетнюю службу в «Айдар»

Военкоматы Украины обманом заманивают украинцев на трехлетнюю службу в «Айдар»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Военкоматы на Украине обманом заманивают украинцев на трехлетнюю службу в националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил задержанный ФСБ в Луганской народной республике бывший участник нацбатальона с позывным Рыжий Макс, его слова приводит ТАСС.

По словам задержанного, он пришел в военкомат для заключения контракта на полгода, однако ему дали чистые бумаги для подписи и сказали, что их оформят позже. После выяснилось, что подписать контракт на шесть месяцев невозможно — только на три года. Задержанный также уверяет, что не знал о признании батальона «Айдар» террористическим. «Я узнал, только когда попал туда», — заявил экс-боец.

Сообщается, что мужчина воевал в составе «Айдара» против жителей Луганской и Донецкой народных республик в 2018 году. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе.

Ранее ФСБ задержала диверсанта с Украины с двумя СВУ для подрыва объектов в России.

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