«Мать Армения» назвала выгоды для Запада от конфликтов в ДНР и Карабахе

Теванян: страны Запада используют конфликты в Карабахе и ДНР для своих нужд

Страны Запада используют конфликты в Нагорном Карабахе и Донбассе для решения своих нужд. Об этом заявил глава оппозиционного движения «Мать Армения» Андраник Теванян во время визита в Донецкую народную республику (ДНР), передает ТАСС.

По его словам, события 2014 года на Украине и события 2018 года в Армении связаны с последующими конфликтами в Донбассе и Карабахе соответственно. Он указал на схожесть сценариев революций на постсоветском пространстве, заявив, что они развиваются по одному сценарию «под влиянием западного министерства».

Ране Теванян прибыл в ДНР с официальным визитом. В ходе поездки политик, в частности, отметил важность развития образования в любом государстве, а также высказал мнение о том, что на Западе хотят лишить Армению истории.