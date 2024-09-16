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11:17, 16 сентября 2024Бывший СССР

«Мать Армения» назвала выгоды для Запада от конфликтов в ДНР и Карабахе

Теванян: страны Запада используют конфликты в Карабахе и ДНР для своих нужд

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Страны Запада используют конфликты в Нагорном Карабахе и Донбассе для решения своих нужд. Об этом заявил глава оппозиционного движения «Мать Армения» Андраник Теванян во время визита в Донецкую народную республику (ДНР), передает ТАСС.

По его словам, события 2014 года на Украине и события 2018 года в Армении связаны с последующими конфликтами в Донбассе и Карабахе соответственно. Он указал на схожесть сценариев революций на постсоветском пространстве, заявив, что они развиваются по одному сценарию «под влиянием западного министерства».

Ране Теванян прибыл в ДНР с официальным визитом. В ходе поездки политик, в частности, отметил важность развития образования в любом государстве, а также высказал мнение о том, что на Западе хотят лишить Армению истории.

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      Сергей Болиев
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