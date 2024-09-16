Известная 42-летняя актриса показала лицо без макияжа после душа

42-летняя бразильская актриса Паола Оливейра снялась без макияжа после душа

Известная бразильская актриса Паола Оливейра снялась без декоративной косметики на лице. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 37,1 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериалов «Любовь к жизни» и «Хозяйка горы» запечатлела себя после принятия душа. Она предстала перед камерой с обнаженными плечами и каплями воды на теле.

Знаменитость позировала с уложенными в высокий небрежный пучок волосами и без макияжа. Она показала естественную внешность с покраснениями и пигментацией на коже.

В августе 58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без косметики на фото с отдыха.