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04:04, 16 сентября 2024Россия

Российский военный рассказал о выходе из окружения ВСУ в Курской области

Подполковник Данилов: защитники Малой Локни ликвидировали засады ВСУ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Выходящим из окружения защитникам Малой Локни в Курской области приходилось ликвидировать засады бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но они не потеряли ни одного человека, рассказал командир батальона подполковник Александр Данилов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что сначала нужно было дойти до дружественного опорного пункта в километре от колонии. Он отправил бойцов «проделать проходы в ограждении колонии», в которой держали оборону. Как отметил Данилов, шли 31 человек в колонне по одному. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», — подчеркнул он.

По словам военного, ВСУ высадили в опорный пункт БМП и группу для штурма. Часть из них была уничтожена, часть — сдалась в плен.

Село Малая Локня стало одной из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские солдаты из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее две недели.

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      Марина Совина
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