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15:10, 16 сентября 2024Мир

Лавров обвинил США в нежелании решать главную международную проблему

Лавров: США не хотят окончания войны в Газе — главной международной проблемы

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

США не хотят и всячески препятствуют окончанию войны в секторе Газа, представляющей на сегодня главную международную проблему. С таким заявлением на пресс-конференции выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Вся проблема заключается в том, что Соединенные Штаты не хотят пропускать какие-либо решения, которые всерьез подразумевали бы то, чего хотят все — прекращения кровопролития», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Совет Безопасности ООН ни в коем случае не должен оставлять без внимания проблему войны в Газе, «поскольку это главная международная проблема на сегодня, что бы кто ни пытался изображать иным образом», резюмировал Лавров.

Ранее Лавров рассказал, что Россия вместе с арабскими странами обеспечила принятие нескольких резолюций Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

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      Глеб Бажуткин
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