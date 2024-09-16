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14:16, 16 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры авиационной бомбардировки солдат ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры удара авиабомбами по солдатам ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры авиационной бомбардировки солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик появился в распоряжении «Ленты.ру».

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Ролик начинается с взлета боевой машины. После прибытия на указанную позицию самолет выпустил авиационные боеприпасы. По данным оборонного ведомства, удар был совершен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

16 сентября Минобороны России заявило, что ВСУ за сутки предприняли три попытки прорвать государственную границу в районе Курской области. По их данным, противник попытался прорваться в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье.

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      Никита Абрамов
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