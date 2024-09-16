Минобороны сообщило о трех попытках ВСУ прорвать границу в Курской области

МО РФ заявило об отражении трех попыток ВСУ прорвать границу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли три попытки прорвать государственную границу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, противник попытался прорваться в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье. В ходе боев ВСУ потеряли до 50 человек, танк и три боевые бронированные машины.

Помимо того, добавили в Минобороны, российские войска продолжают поиски украинских диверсионных групп, которые попытались проникнуть вглубь российской территории.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

16 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за последний месяц его бойцы взяли в плен в Курской области 20 солдат Вооруженных сил Украины. Он также добавил, что обстановка в Курской области контролируемая.