Минобороны заявило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома

МО: армия России нанесла поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома

Вооруженные силы (ВС) России поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Где конкретно располагался украинские аэродром, в оборонном ведомстве данных не привели.

Там добавили, что в зоне СВО за минувшие сутки также удалось поразить цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также четыре склада хранения дронов. Кроме того, под удар попала живая сила и военная техника противника в 144-ти районах боевых действий.