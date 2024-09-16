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13:12, 16 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома

МО: армия России нанесла поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Где конкретно располагался украинские аэродром, в оборонном ведомстве данных не привели.

Там добавили, что в зоне СВО за минувшие сутки также удалось поразить цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также четыре склада хранения дронов. Кроме того, под удар попала живая сила и военная техника противника в 144-ти районах боевых действий.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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