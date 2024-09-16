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17:56, 16 сентября 2024Бывший СССР

Молдавия обратилась к ЕС из-за проблем в сельском хозяйстве

Глава минсельхоза Молдавии обратился в ЕС за помощью

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля обратился за помощью в Европейский союз (ЕС) из-за проблем в сельском хозяйстве. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник попросил создать Фонд помощи фермерам Молдавии, пострадавшим от летней засухи и наводнений.

До этого фермеры Молдавии анонсировали акции протеста из-за ситуации в стране, пообещав вывести более 100 единиц сельхозтехники на государственные трассы. Причиной стала экстремальная летняя жара, побившая рекорды во всей Европе, а также сентябрьские наводнения, вызванные штормом «Борис».

Эти два фактора вызвали острейший кризис в области сельского хозяйства республики.

Ранее Ассоциация фермеров в Молдавии требовала встречу с президентом республики Майей Санду из-за острых проблем в сельском хозяйстве.

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      Сергей Болиев
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