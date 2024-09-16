Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:27, 16 сентября 2024Из жизни

Москвич вырастил тыкву весом 817 килограммов и стал новым рекордсменом России

Москвич Александр Чусов вырастил тыкву весом 817 килограммов и установил рекорд

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Житель Москвы Александр Чусов представил на фестивале в Аптекарском огороде выращенную им гигантскую тыкву и установил новый рекорд России. Об этом пишет kp.ru.

Взвешивание представленных участниками конкурса плодов состоялось 13 сентября. Тыква Чусова, которую он назвал «Тыква 2183», оказалась самой тяжелой — ее вес составил 817 килограммов. 28-летний москвич считается первым россиянином, который начал заниматься гигантскими тыквами. В 2017 году он вырастил первый плод весом 432 килограмма.

С тех пор многие российские фермеры и дачники увлеклись выращиванием гигантских тыкв. В частности, в 2023 году рекордсменом стал Алексей Гусев из Подмосковья. Его тыква весила 771 килограмм.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Интересно, что Гусев заинтересовался гигантскими тыквами после того, как наткнулся на информацию о достижении Чусова, связался с ним и приобрел у него семена сорта «Атлантический гигант».

На данный момент мировой рекорд по выращиванию гигантской тыквы принадлежит фермеру из американского штата Миннесота Трэвису Джинджеру. В 2023 году он представил на конкурс плод весом 1247 килограммов.

Ранее Александр Чусов рассказал, что не воспринимает гигантские тыквы как еду. Для него они скорее являются арт-объектом.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме направили министру обороны письмо с пятью советами после трагедии с разведчиками

      В Уругвае высказались о возможном матче со сборной России по футболу

      В сети восхитились внешностью Киллиана Мерфи после набора веса

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Вероятность выдачи Киеву проживающих за границей украинцев призывного возраста оценили

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      СБУ задержала подростков за поджог автомобилей ВСУ

      В Москве открылся второй Центр женского здоровья

      «Яндекс» продал свой сервис телемедицины

      Залившую зеленкой урну для голосования на президентских выборах россиянку освободили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше