Москвич вырастил тыкву весом 817 килограммов и стал новым рекордсменом России

Москвич Александр Чусов вырастил тыкву весом 817 килограммов и установил рекорд

Житель Москвы Александр Чусов представил на фестивале в Аптекарском огороде выращенную им гигантскую тыкву и установил новый рекорд России. Об этом пишет kp.ru.

Взвешивание представленных участниками конкурса плодов состоялось 13 сентября. Тыква Чусова, которую он назвал «Тыква 2183», оказалась самой тяжелой — ее вес составил 817 килограммов. 28-летний москвич считается первым россиянином, который начал заниматься гигантскими тыквами. В 2017 году он вырастил первый плод весом 432 килограмма.

С тех пор многие российские фермеры и дачники увлеклись выращиванием гигантских тыкв. В частности, в 2023 году рекордсменом стал Алексей Гусев из Подмосковья. Его тыква весила 771 килограмм.

Интересно, что Гусев заинтересовался гигантскими тыквами после того, как наткнулся на информацию о достижении Чусова, связался с ним и приобрел у него семена сорта «Атлантический гигант».

На данный момент мировой рекорд по выращиванию гигантской тыквы принадлежит фермеру из американского штата Миннесота Трэвису Джинджеру. В 2023 году он представил на конкурс плод весом 1247 килограммов.

Ранее Александр Чусов рассказал, что не воспринимает гигантские тыквы как еду. Для него они скорее являются арт-объектом.