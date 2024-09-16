На Украине выступили против создания контактной группы по урегулированию конфликта

Посол Украины в ФРГ Макеев: нужен новый мирный саммит, а не контактная группа

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выступил против создания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине. В интервью для Redaktionsnetzwerk Deutschland он заявил, что вместо этого необходим новый мирный саммит.

«Чтобы приблизиться к настоящему миру, нам нужны не "контактные группы", а следующая мирная конференция, которая пригласит все страны работать над достижением справедливого мира», — прокомментировал дипломат соответствующую инициативу фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.

Он также раскритиковал главу парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха за готовность выступать на одной платформе с лидером немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сарой Вагенкнехт. «Чтобы демократ присоединился к кабинету ужасов Вагенкнехт после визита на Украину, вероятно, требуется особая умственная гимнастика», — заявил Макеев.

Ранее Мютцених выступал с критикой в адрес депутатов бундестага, предложивших сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной с помощью систем ПВО НАТО. По его словам, эти действия превратят Берлин в одну из сторон конфликта.