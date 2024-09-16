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14:04, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы губернатора Херсонской области

Офис генпрокурора Украины: Сальдо заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На Украине заочно осудили губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Сальдо и еще шесть человек участвовали в создании «Почты Херсона». За это на Украине главу Херсонской области приговорили к 15 годам лишения свободы, а остальных фигурантов — к срокам от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе стало известно, что на Украине заподозрили Сальдо в «похищении почти 3000 тонн украинского зерна». В связи с этим ему было предъявлено заочное обвинение.

Ранее Офис генпрокурора Украины обвинял губернатора Херсонской области в госизмене за организацию референдума. Аналогичное обвинение было также предъявлено главе Донецкой народной республики Денису Пушилину и главе Запорожской области Евгению Балицкому.

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      Екатерина Грищенко
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