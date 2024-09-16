Цели по созданию телекомоборудования в России назвали недостижимыми

«Ведомости»: производители телекомоборудования в России попросили изменить планы

Планы по импортозамещению телекоммуникационного оборудования (ТКО), которые легли в основу проекта постановления правительства с критериями причисления такого оборудования к российскому, невозможно реализовать. Об этом говорится в письмах АНО Консорциум «Телекоммуникационные технологии», направленных в Минпромторг и Минцифры, на которые ссылаются «Ведомости».

Организация, куда, в том числе, входят «Ростелеком» и «Ростех», признает, что рост степени локализации ТКО необходим для развития отрасли, но в текущем виде требования приведут к негативным последствиям.

Например, правительство хочет сделать условием включения в список российского оборудование наличие не менее 10 процентов электронной компонентной базы (ЭКБ) в 2026 году. В 2028-м порог поднимется до 30 процентов, а в 2030-м — до 60 процентов. Авторы письма сослались на анализ рынка ЭКБ, проведенный совместно с ВНИИ радиоэлектроники (ВНИИР), из которого следует, что достигнуть цифр невозможно.

Результатом требований станут только проблемы с поставками ТКО заказчикам, в том числе крупнейшим операторам связи и субъектам критической информационной инфраструктуры, потому что из реестра исчезнут востребованные изделия.

В отрасли констатируют, что если руководствоваться цифрами из проекта, то уже к 1 декабря 2024 года в стране не останется отечественного телекоммуникационного оборудования.

Генеральный директор производителя ТКО «Иртея» Дмитрий Лаконцев подчеркнул, что сроки по импортозамещению, которые ставятся перед российскими вендорами, далеки от реального положения дел на рынке. Его компания постоянно ищет отечественные аналоги для зарубежных компонентов, но реальных кандидатов как не было, так и нет.

По его словам, если настаивать на внедрении сырых решений, то возникнут проблемы с надежностью продукции, возможность развития своих систем пропадет, и в итоге отрасли придется возвращаться к зависимости от поставок из-за рубежа.

В Минпромторге объяснили, что высказывали свои возражения к претензиям представителей отрасли, но их реакцию «сложно назвать оперативной и конструктивной». Тем не менее, подчеркивают чиновники, изменять сроки поставок отечественного оборудования недопустимо.

Ранее сообщалось, что власти решили отказаться от использования механизма, который должен был справиться с поставками китайской электроники под видом отечественной.