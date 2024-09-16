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13:14, 16 сентября 2024Россия

Новому российскому мэру подарили «атрибуты власти» в виде кнута, пряника и Конституции

Новому мэру Усть-Илимска Симонову подарили кнут, пряник и Конституцию

Кадр: «Подъем»

Новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову подарили «атрибуты власти» в виде кнута, пряника и Конституции. Такой подарок в день вступления градоначальника в должность вручили депутаты Заксобрания Иркутской области, пишет «Подъем».

«В день вашего вступления в должность мы бы хотели вручить атрибуты власти», — заявил один из областных депутатов, участвующих в награждении. Открыв красную коробку, он продемонстрировал всем присутствующим ее содержимое: внутри лежали кнут и пряник. К подарку также прилагалась Конституция России.

Как пишет «Подъем», в соцсетях подарок назвали «рабовладельческим». Однако глава отдела по связям с общественностью администрации российского города Александра Мысик назвала такое сравнение неуместным.

«Я считаю, что такой подарок символизирует, что в каких-то решениях нужно быть более жестким, а где-то, наверно, более лояльным. Так можно воспринимать, я думаю. Но это мое личное мнение», — обозначила собеседница издания.

Ранее сказавшему «Для вас я — Путин» главе Коми Владимиру Уйбе подарили шапку Мономаха ручной работы. Подарок вручили на народном съезде.

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      Елена Торубарова
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