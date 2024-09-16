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10:18, 16 сентября 2024Из жизни

Обломки затонувшего 168 лет назад парохода обнаружили спустя восемь лет поисков

В Атлантическом океане обнаружили пароход, затонувший в 1856 году

Фото: Andrew Donn / @dvtenacious

В Атлантическом океане, в водах американского штата Массачусетс, нашли обломки парохода Le Lyonnais, затонувшего 168 лет назад. Об этом сообщает Fox News.

Судно Le Lyonnais было построено в 1855 году. 2 ноября 1856 года во время первого рейса в Гавр, Франция, пароход столкнулся с другим судном «Адриатика». «Адриатика» получила несильное повреждение и продолжила свой путь. На борту Le Lyonnais осталась пробоина, из-за которой пароход пошел ко дну несколько дней спустя. Из 132 пассажиров Le Lyonnais выжили только 18 человек. Им пришлось неделю провести в шлюпке, пока их не спасли.

Команда Atlantic Wreck Salvage (AWS) искала Le Lyonnais восемь лет. Участница поисков Дженнифер Селлитти рассказала, что, увидев обломки, почувствовала облегчение и радость, так как уже стала сомневаться в том, что место крушения вообще сохранилось. «Северная Атлантика известна своей жестокостью к местам кораблекрушений», — объяснила она. По словам Селлитти, штормы, течения и зыбучие пески этого района могли разнести обломки так, что их невозможно было бы обнаружить.

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Команда AWS отметила, что Le Lyonnais не удалось хорошо сохраниться. Его будут более подробно осматривать и изучать еще несколько лет. Селлити призналась, что затопление Le Lyonnais для нее не просто какое-то кораблекрушение, а некая связь с историей. «Лично я потратила так много времени, пытаясь узнать и рассказать истории людей, которые плыли на борту Le Lyonnais, что встреча с ним стала для меня завершением — способом помочь тем, кто умер так давно, наконец-то упокоиться с миром», — отметила Селлитти.

Ранее сообщалось, что у берегов Шотландии нашли обломки военного корабля, затонувшего 110 лет назад. Он принадлежал Королевскому военно-морскому флоту Великобритании и использовался во времена Первой мировой войны.

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      Юлия Юткина
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