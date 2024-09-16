Омбудсмен обратилась к российским директорам после нападения на школу в Челябинске

Омбудсмен Майорова: директорам стоит реагировать на поведение агрессивных детей

Директорам школ стоит очень серьезно реагировать на поведение агрессивных детей, заявила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. К руководству учебных учреждений она обратилась в беседе с «Лентой.ру».

«Всех волнует вопрос, как мы можем быть уверены, что дети в безопасности. У нас выделяются большие финансовые средства на то, чтобы были необходимые рамки, ответственные специалисты в каждой школе, психологи есть и специалисты по предупреждению бесконечно проходят обучение по выявлению таких ситуаций», — поделилась омбудсмен.

Кроме того, сейчас каждой образовательной организации, каждому классному руководителю необходимо проанализировать поведение учеников, считает собеседница «Ленты.ру». После чего сделать необходимые выводы и определенным образом выстроить работу, чтобы оказать некоторым из них помощь, убеждена она.

«Бывает же часто, когда ребенок себя ведет агрессивно, а школа не знает, что с ним делать. Родители на контакт не идут. Им рекомендуют к психиатру обратиться — не обращаются. Поэтому здесь действительно нужно реагировать. В любом случае в школе за безопасность отвечает директор, поэтому если есть дети неуправляемые, агрессивные, которые наносят вред другим детям, то это повод очень серьезно разговаривать с родителями и искать варианты коррекции поведения», — заключила Майорова.

Сообщения о нападении ученика на школу в Челябинске появились утром в понедельник, 16 сентября. Ребенок, предварительно, пронес молоток в учебное заведение — он зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. Как уточнил губернатор Алексей Текслер, в результате нападения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Он задался вопросом, как ученик мог принести в школу молоток и почему на это не отреагировала охрана.

