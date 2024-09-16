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08:56, 16 сентября 2024Мир

Орбан заявил об угрозе для жизни Трампа

Премьер Венгрии Орбан заявил об угрозе для жизни Трампа до победы на выборах
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Claudia Greco / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети Х.

Орбан заявил, что жизнь Трампа находится под угрозой до тех пор, пока он не одержит победу на президентских выборах в США.

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«Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит. Мы молимся за тебя, господин президент!» — написал он.

Ранее Трамп подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его визита в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — заверил он.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника. По данным СМИ, им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Журналист Кэрол Маркович узнала, что Раут является ярым сторонником Украины.

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      Марина Совина
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