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09:41, 16 сентября 2024Ценности

Папарацци засняли Беллу Хадид на улице в топе с глубоким декольте

Американскую супермодель Беллу Хадид засняли на улице в топе с глубоким декольте

Фото: Peter Cruz / SplashNews.com / Legion-Media

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде попала в объективы папарацци на улице Нью-Йорка. Снимки публикует Daily Mail.

27-летнюю манекенщицу засняли на публике с возлюбленным, Адэном Бануэлосом, в желтом топе с глубоким декольте, демонстрирующим подтянутую фигуру с кубиками пресса. Помимо этого, звезда надела обтягивающие кожаные брюки с низкой посадкой, дополнив их ремнем на талии. Образ завершила черная ковбойская шляпа.

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Избранник Хадид, в свою очередь, выбрал черную рубашку, джинсы и аналогичный головной убор.

Ранее Хадид снялась в прозрачных трусах для рекламы парфюма. 27-летняя манекенщица позировала, лежа на кровати, в белом топе и кружевных трусах.

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      Екатерина Ештокина
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