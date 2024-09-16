Покушавшийся на жизнь Трампа американец снимался в ролике в поддержку «Азова»

Конгрессвумен Грин: покушавшийся на Трампа снимался в ролике в поддержку «Азова»

Американец Райан Уэсли Рут, считающийся подозреваемым по делу о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). На это указала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X.

«Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», — заявила она.

Политик также отметила, что вниманию общественности до сих пор не предоставили достаточное количество информации о мужчине, который покушался на Трампа ранее, добавив, что Конгрессу следует требовать ответов у властей страны.

Ранее стало известно, что в США расследуют, могла ли позиция Трампа по Украине стать подоплекой для инцидента со стрельбой в гольф-клубе.