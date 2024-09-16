В США назвали позицию Трампа по Украине в качестве возможной причины для покушения

ABC: возможной подоплекой для покушения на Трампа могла стать Украина

В США задержали Райана Уэсли Раута по подозрению в покушении на экс-президента Дональда Трампа, сейчас власти расследуют, могла ли позиция политика по Украине стать подоплекой для инцидента со стрельбой в гольф-клубе, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По словам источников, знакомых с ходом расследования, правоохранителя выясняют, есть ли у Рауса определенные претензии к политику, связанные с Украиной, а также недоволен ли он позицией Трампа по этому вопросу.

Ранее New York Post сообщила, что в Трампа планировал выстрелить житель штата Северная Каролина, 58-летний Раут. Выяснилось, что он является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стрелку не удалось осуществить задуманное благодаря сотрудникам Секретной службы. Агент увидел просунутый сквозь кусты ствол автомата, и первым открыл огонь.