Появились фотографии из российской школы после нападения ученика

Прокуратура показала фото из школы Челябинска после нападения ученика

Напавший на сверстников и учителя в челябинской школе подросток нанес себе ранения

Начало событий в новости Напавший на сверстников и учителя в челябинской школе подросток нанес себе ранения

Прокуратура проводит проверку в школе Челябинска после нападения 13-летнего ученика на одноклассников. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» фотографии с места происшествия.

Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Евгений Федоров прибыл на место происшествия и координирует работу правоохранительных органов. Прокуроры проверят обеспечение безопасности в учебном заведении, работу охраны и соблюдение пропускного режима.

О нападении 13-летнего ученика с молотком на школу стало известно 16 сентября. Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им одноклассников. Четверо пострадали, среди них трое школьников и педагог. После нападения ученик пытался покончить с собой.