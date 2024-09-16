Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 16 сентября 2024Силовые структуры

Появились фотографии из российской школы после нападения ученика

Прокуратура показала фото из школы Челябинска после нападения ученика
Начало событий в новости Напавший на сверстников и учителя в челябинской школе подросток нанес себе ранения

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Челябинской области»

Прокуратура проводит проверку в школе Челябинска после нападения 13-летнего ученика на одноклассников. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» фотографии с места происшествия.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Челябинской области»

Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Евгений Федоров прибыл на место происшествия и координирует работу правоохранительных органов. Прокуроры проверят обеспечение безопасности в учебном заведении, работу охраны и соблюдение пропускного режима.

О нападении 13-летнего ученика с молотком на школу стало известно 16 сентября. Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им одноклассников. Четверо пострадали, среди них трое школьников и педагог. После нападения ученик пытался покончить с собой.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Начал хаотично бить одноклассников». В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

      Российскую школу сняли на видео после нападения ученика

      Раскрыты новые подробности о ситуации в челябинской школе после нападения

      На Украине отчитались о выполнении плана по мобилизации

      Нападение в школе в Челябинске связали с новой суицидальной игрой

      Предсказан глобальный дефицит одного металла

      Соратник Кадырова раскрыл число взятых в плен «Ахматом» бойцов ВСУ под Курском за месяц

      ВСУ нанесли удар по центру города Сватово

      Росгвардия начала проверку после нападения школьника с молотком на учеников и педагогов

      Появились фотографии из российской школы после нападения ученика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше