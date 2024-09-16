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11:30, 16 сентября 2024Силовые структуры

Напавший на сверстников и учителя в челябинской школе подросток нанес себе ранения

Подросток после нападения на школьников в Челябинске успел нанести себе ранения

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Подросток после нападения на сверстников и учителя в челябинской школе нанес себе ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, ученик успел это сделать до того, как его задержали.

Ранее сообщалось, что школьник после нападения вырвался из рук остановившего его учителя и скрылся в туалете. Там он попытался свести счеты с жизнью, но ему помешал подоспевший охранник.

О нападении 13-летнего ребенка с молотком на школу стало известно 16 сентября. Мальчик сумел пронести инструмент в учебное заведение, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников.

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      Илона Палей
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