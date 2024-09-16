Раскрыты причины плохого самочувствия осенью

Терапевт Алексенцева: осенние перепады температуры провоцируют скачки давления

Резкие перепады температуры и высокая влажность могут провоцировать скачки давления и даже приступы стенокардии, предупредила терапевт Елена Алексенцева. О причинах плохого самочувствия осенью она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач отметила, что люди с хроническими заболеваниями, такими как патологии сердца, сосудов, гипертонией хуже переносят резкую смену погоды. По ее словам, это становится особенно заметно осенью, когда перепады температуры происходят по несколько раз в сутки.

Врач пояснила, что у здоровых людей вегетативная нервная система, отвечающая за сосудистый тонус, подстраивается под осеннюю погоду, но при хронических заболеваниях этот процесс нарушен. «Сосудосуживающих веществ вырабатывается значительно больше, чем сосудорасширяющих. Это ведет к повышению сосудистого тонуса, что провоцирует скачки давления, плохое самочувствие и даже приступы стенокардии», — раскрыла Алексенцева.

Людям без хронических заболеваний терапевт тоже посоветовала быть внимательными к своему здоровью осенью. Она подчеркнула, что прохладная погода и ветер создают благоприятные условия для развития инфекций.

Ранее кардиолог Илкин Гасанов рассказал о самых полезных для гипертоников продуктах. Он посоветовал есть больше рыбных блюд и овощей, чтобы не провоцировать скачки давления.