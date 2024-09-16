Республиканцы переложили вину за еще одно покушение на Трампа на демократов

Politico: республиканцы переложили вину за покушение на Трампа на демократов

Республиканцы возмутились еще одним покушением на жизнь кандидата на пост президента США Дональда Трампа всего через два месяца после стрельбы в политика на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, члены Республиканской партии переложили вину за покушение на демократов. Они обвиняют левых в подрыве безопасности Трампа, представляя политика, как угрозу демократии.

«Эта риторика против президента Трампа, этот нарратив о том, что он будет следующим диктатором, что он следующий грядущий [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер, это должно прекратиться. Хватит», — заявил конгрессмен Майк Уолц.

По его мнению, никого не должно удивлять, что люди радикализуются и идут на покушение, когда везде слышан «левый» нарратив от СМИ и даже избранных должностных лиц, что Трампа нужно остановить любыми необходимыми средствами.

В свою очередь, законодатель Брайан Маст назвал риторику демократов «за гранью зла», а республиканка Анна Паулина Луна обвинила «радикальных левых» в продвижении «безответственной риторики», которая «заставляет людей страдать».

Ранее стала известна возможная причина покушения на Трампа. По информации источников, мотивом могла стать позицию бывшего президента по конфликту на Украине.