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01:36, 16 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о замедлении роста зарплат

«Известия»: в 2025 году рост зарплат в России замедлится до 9 процентов

Фото: Pixabay

В 2025 году рост зарплат в России замедлится в два раза, до 9 процентов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков Центробанка.

По данным ЦБ, гонка зарплат в России постепенно завершается после рекордного с 2008-го увеличения жалованья в нынешнем году — на 16 процентов. Основная причина роста — дефицит кадров, что вынуждает компании предлагать соискателям более высокие зарплаты или переманивать квалифицированные кадры.

Аналитики отмечают, что замедление роста зарплат связано с тем, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Более того, частному бизнесу становится сложнее конкурировать за специалистов с госсектором.

«Резервы роста зарплат не бесконечны — регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне», — заявила Марина Лопатина из Президентской академии.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что оплата труда преподавателей федеральных вузов, работников медицинских учреждений и ряда других сотрудников увеличится на 5,1 процента с 1 октября 2024 года. При этом в текущем году зарплаты не будут индексировать федеральным госслужащим.

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      Марина Совина
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