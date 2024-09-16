Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение 16 сентября

В Крыму объявили штормовое предупреждение в понедельник, 16 сентября. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в МЧС республики.

Уточняется, что в понедельник на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы и град. Также будет шквалистый ветер с порывами 20-25 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что при такой погоде растет риск ДТП, падения деревьев и рекламных щитов. Жителей Крыма и туристов призвали избегать выхода в горы и на набережные.

В августе Феодосия осталась без водоснабжения. Причиной стали аварийно-ремонтные работы на крымском курорте.