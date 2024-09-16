Россиянам назвали способ отвлечься от личных проблем

«Работа.ру»: общение на работе помогает 33 % россиян отвлечься от личных проблем

Общение на работе помогает россиянам абстрагироваться от личных проблем и сосредоточиться на работе. Способами сконцентрироваться в непростой жизненный период граждане поделились в опросе сервиса «Работы.ру», с которым ознакомилась «Лента.ру».

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи россиян. 60 процентов из них признались, что личные проблемы снижают их работоспособность. Еще 51 процент в таких случаях становятся рассеянными и невнимательными, 45 процентов — несдержанными и эмоциональными. Только восемь процентов считают, что неудачи в личной жизни никак не влияют на работу.

За более активное общение с коллегами для отвлечения от проблем проголосовали 33 процента опрошенных. Еще 22 процента предпочитают в такие моменты брать на себя больше задач, 19 процентов — чаще двигаться на работе, а 14 процентов — дольше оставаться в офисе. 12 процентов помогает блокировка всех средств связи, не имеющих отношение к работе. Шесть процентов начинают активнее участвовать в корпоративной жизни, три процента обращаются за помощью к руководителю, один процент — к корпоративным психологам. 32 процента не делают ничего.

При этом половина опрошенных работодателей уверены, что компания должна помогать сотрудникам в решении личных проблем ради повышения эффективности. Для этого организации стараются создать комфортную среду в офисах и все чаще включают в соцпакет услуги психологов.

Ранее российские руководители оценили влияние удаленки на эффективность сотрудников. Большинство заявили, что предпочитают традиционный офисный формат работы.