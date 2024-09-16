Россиянам раскрыли способы меньше платить по ипотеке

Эксперт Белянчикова: меньше платить по ипотеке поможет покупка процентной ставки

У россиян есть семь способов, чтобы меньше платить по ипотеке. Их раскрыла кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова, пишет «Газета.Ru».

Первый способ — торговаться с продавцом недвижимости и добиться скидки за быстрый выход на сделку. Так уменьшится общая сумма платежа за квартиру, а значит — и ежемесячный взнос по ипотеке. Еще один способ — купить процентную ставку. Однако, по словам эксперта, такая схема не поощряется Центробанком (ЦБ).

«Скорее всего, такое отношение будет закреплено в нормативных документах: финансовая организация предлагает часть платежей по ипотечному кредиту выплатить сразу, чтобы в дальнейшем ставка стала ниже. А значит, и размер ежемесячного платежа», — пояснила экономист.

Можно также снизить ставку по ипотеке за счет залога. Им может выступать либо уже имеющееся жилье, либо поручительство от родственника с хорошим доходом и безупречной кредитной историей. «Четвертый способ — снижение ставки по жилищному кредиту за счет первоначального взноса. Чем он больше, тем меньше сумма оставшегося долга», — рассказала Белянчикова.

Помимо этого, скидки на квартиру можно получить, если воспользоваться программой застройщика. Шестой способ — обзавестись прозрачным доходом. Для этого нужно стать зарплатным клиентом банка, в котором планируется брать ипотеку — это дает право на более низкую ставку по кредитам.

Последний доступный способ сделать ипотеку более доступной — воспользоваться двухступенчатыми программами. Речь идет о схемах, когда часть суммы ипотеки берется в долг сразу, а вторая — после сдачи объекта. Экономист пояснила, что первая сумма в ряде банков невелика. При этом эксперт призвала учитывать, что банки предпочитают заемщиков, у которых уже есть небольшое жилье тем, кто снимает квартиру.

На фоне слишком дорогой ипотеки, которая стала недоступной для многих россиян, в Москве беспрецедентно подорожала аренда жилья. С начала года арендные ставки выросли на 40 процентов, а на сайтах с объявлениями даже стали встречаться однокомнатные квартиры за 100 тысяч рублей в месяц.