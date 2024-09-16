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14:42, 16 сентября 2024Среда обитания

Россияне оценили важность поддержки здоровья от работодателя

«Газета.Ru»: 55 % россиян считают важной поддержку здоровья от работодателя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Более половины россиян (55 процентов) считают важной комплексную поддержку работодателем здоровья сотрудников. Такой результат показало исследование страхового брокера Mainsgroup, передает «Газета.Ru».

49 процентов участников опроса подразумевают под поддержкой полис ДМС и программы корпоративного здоровья — спортзал (35 процентов голосов), психолога (22 процента) и бассейн (14 процентов). Еще 17 процентов считают необходимым не только наличие ДМС, но и наличие в компании целой системы управления здоровьем.

Однако чаще всего ожидания россиян не оправдываются. 32 процента участников опроса признались, что не удовлетворены принятыми в компании мерами, еще 40 процентов оценили их лишь удовлетворительно.

Только 39 процентов опрошенных обеспечены ДМС, а 28 процентам работодатель вовсе ничего не предлагает в рамках управления здоровьем. Лишь 9 процентам доступно посещение психолога или спортзала, 8 процентам — бассейна, 3 процентам — массажа. Единую систему контроля за здоровьем, включающую в себя несколько услуг, предлагают 5 процентам респондентов.

Ранее стало известно, что большинство российских сотрудников готовы отказаться от более высокой зарплаты в пользу соцпакета.

Александра Качан
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