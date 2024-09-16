Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:28, 16 сентября 2024Наука и техника

Российские инженеры откроют доступ к американским технологиям

Эксперт Анпилогов: изучение ракеты HIMARS откроет доступ к технологиям США

Фото: РИА Новости

Российские инженеры получили возможность досконально изучить американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS: узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены, а также рассчитать траекторию полета ракеты. Таким образом специалисты откроют доступ к технологиям США, сообщил газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Анпилогов.

Анпилогов рассказал, что ранее российские специалисты не могли подробно изучить компоненты американской ракеты, поскольку после попадания в цель она разрушалась. «На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд. Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель», — отметил он.

Он назвал случившееся крайне примечательным событием, так как теперь собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. «До этого схожая ситуация произошла со 155-миллиметровыми снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку», — сказал эксперт.

О том, что российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты РСЗО HIMARS, стало известно ранее в сентябре. В распоряжении экспертов оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа будет произведен анализ полученных элементов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Эта земля теперь полита нашей кровью». На Украине военные пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией

      Россиянам раскрыли снижающий риск рака продукт

      В России стартовал просветительский проект о донорстве

      Индийской экономике спрогнозировали ускоренный рост

      В Госдуме высказались о тратах денег на «развлекуху» в период проведения СВО

      Макрон выбрал нового еврокомиссара на место Бретона

      Российские военные сорвали ротации ВСУ в районе Малой Токмачки

      Стоматолог предостерег от вредящей зубам привычки

      Уличенные в коррупции офицеры Минобороны России признали вину

      Российские инженеры откроют доступ к американским технологиям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше