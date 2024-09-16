Российские корабли нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море

Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море в ходе учений «Океан-2024». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей в рамках учений выполнили серию стрельб.
Экипаж «Адмирала Головко» также отработал уничтожение воздушной цели. «Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией», — заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны России сообщили, что два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили задачи по поражению кораблей условного противника в ходе учений «Океан-2024».