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12:59, 13 сентября 2024Наука и техника

Ту-22М3 поразили корабли условного противника на учениях

МО: ракетоносцы Ту-22М3 поразили корабли условного противника на учениях «Океан»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили задачи по поражению кораблей условного противника в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России в рамках СКШУ "Океан-2024", действуя над нейтральными водами акватории Баренцева моря, отработали учебные задачи по поражению отряда кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

Истребительное сопровождение полета обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ воздушно-космических сил. Ту-22М3 находились в воздухе более трех часов.

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Ранее в Минобороны сообщили, что два Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана.

В январе издание The National Interest писало, что российские Ту-22М могут представлять угрозу для США и их союзников.

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      Даниил Иринин
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