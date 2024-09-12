Носители «неуязвимых» ракет выполнили полет над Тихим океаном

МО: ракетоносцы Ту-22М3 выполнили полет над Тихим океаном в ходе учений

Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России в рамках СКШУ "Океан-2024", действуя над нейтральными водами акватории Охотского моря и Тихого океана, отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника», — говорится в сообщении.

Ту-22М3 несут сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, которые считаются неуязвимыми для противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В конце 2023 года стало известно, что украинская ПВО не сбила ни одной Х-22.

Длительность полета составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С и Су-30СМ.

В январе издание The National Interest писало, что Ту-22М могут представлять угрозу для США и их союзников. Этот самолет способен выполнять «межконтинентальные миссии» против США.