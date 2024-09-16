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09:43, 16 сентября 2024Силовые структуры

Российский фельдшер расправился с соседом из-за шансона и был задержан

На Урале фельдшера поместили под домашний арест за убийство соседа из-за шансона

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд на Урале отправил под домашний арест фельдшера, который расправился с соседом в Нижних Сергах из-за громкой музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина пробудет под домашним арестом до 13 ноября.

По данным канала, конфликт между мужчинами начался из-за шансона, который более восьми лет на полной громкости слушал 47-летний Иван. Другие жильцы постоянно жаловались на шум из квартиры соседа, а накануне с нарушителем спокойствия решил поговорить и 32-летний медик.

Получив замечание с просьбой убавить звук, пьяный мужчина взбесился, ворвался в квартиру фельдшера и попытался его удушить. В ответ на это потерпевший достал ружье и выстрелил нападавшему в ногу. Пуля попала в артерию, сосед не выжил. Сейчас в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Псковский районный суд арестовал местного жителя, расправившегося с соседями из-за громкой музыки.

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      Олеся Мицкевич
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