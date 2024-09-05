Россиянин расправился с соседями из-за громкой музыки

В Пскове суд арестовал мужчину за убийство соседей из-за громкой музыки

Псковский районный суд арестовал местного жителя, расправившегося с соседями из-за громкой музыки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следователя до 1 ноября.

По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к соседям, проживающим в квартире этажом выше, откуда доносились громкие звуки музыки. Он поднялся к ним и набросился с острым металлическим предметом на хозяйку и ее сына. Они получили множественные удары по телу, которые оказались летальными. Жертв нашли на месте преступления.

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