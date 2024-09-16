Российского подростка осудили за подготовку к массовой расправе над школьниками

В Краснодарском крае суд приговорил подростка за подготовку к массовому убийству

В Армавире суд приговорил к трем годам воспитательной колонии 16-летнего местного жителя за подготовку к массовой расправе над школьниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подростка признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, в мае 2023 года подсудимый решил совершить массовую расправу над учащимися начальных классов школы в Армавире. Он планировал совершить преступление 1 сентября 2023 года. Для этого подросток изготовил зажигательную смесь, часть которой перелил в стеклянную бутылку, подготовил компоненты для изготовления самодельного оружия и самодельного взрывного устройства из подручных материалов, а также приобрел два ножа. ФСБ удалось предотвратить трагедию и задержать несовершеннолетнего.

Ранее 16 сентября 13-летний ученик челябинской школы с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди которых учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина, обезвредившая школьника.