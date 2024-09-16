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04:31, 16 сентября 2024Наука и техника

«Ростех» поставил спасателям вездеходы для Арктики

«Ростех»: Курганмашзавод поставил МЧС России партию вездеходов ТМ-140

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Курганмашзавод поставил Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для Арктики. Об этом сообщили в «Ростехе».

«Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил МЧС России новую партию вездеходов ТМ-140. Машины будут работать в арктическом комплексном центре Архангельской области и Чукотском автономном округе», — говорится в сообщении.

Переданные спасателям вездеходы способны передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и водные преграды. Также машина может подниматься в гору под углом 30 градусов. Модульная компоновка позволяет оперативно адаптировать ТМ-140 для специальных задач. Вездеход может нести пассажирский модуль, вмещающий восемь человек, электростанцию, мастерскую или спасательное оборудование.

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Грузоподъемность ТМ-140 составляет 4 тонны, а скорость — до 45 километров в час по твердой поверхности и до 5 километров в час на воде. С дополнительными топливными баками вездеход может пройти до 870 километров. Снегоболотоходы снабжены автономной станцией для подзарядки аккумуляторов и проведения сварочных работ, а также системой гарантированного запуска.

В июне прошлого года стало известно, что Министерство обороны России досрочно получило двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ в рамках контракта с компанией «Витязь». Плавающий вездеход может работать при температуре от минус 45 до плюс 40 градусов.

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      Даниил Иринин
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