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03:30, 16 сентября 2024Россия

Слепакова внесли в реестр иноагентов за песни про президента и российских военных

ТАСС: Слепакова внесли в реестр иноагентов за песни про российских военных
Семен Слепаков

Семен Слепаков. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Одной из причиной включения поэта и певца Семена Слепакова (признан иноагентом) в реестр иностранных агентов стали публикации своих песен в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В честности, в материале агентства упоминается видео с песней, в которой Слепаков поет про «президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России», а также музыкальные композиции, в которых он «высмеивает» потери среди «российских солдат, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО».

Минюст России внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве пояснили, что певец получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении граждан РФ.

Недавно он обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него статус иностранного агента. Все остальные инстанции до этого отклонили его жалобу.

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      Сергей Грехов
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