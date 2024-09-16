Соседка стрелявшего в Трампа американца рассказала об оружии в его доме

Fox 8: соседка стрелявшего в Трампа Уэсли Раута рассказала об оружии в его доме

Стрелявший в Трампа американец Райан Уэсли Раут на протяжении многих лет хранил дома много огнестрельного оружия. Об этом каналу Fox 8 рассказала женщина, проживающая с ним по соседству в городе Гринсборо.

«Я сама видела оружие. Да, у них там было много оружия и всякого такого, и многие люди боялись его в то время», — рассказала бывшая соседка Раута.

Женщина описала стрелка как «необычного человека», но при этом отметила, что никогда бы не поверила, что он способен совершить покушение на кандидата в президенты. «Я имею в виду, если бы я не видела это своими глазами на фотографиях и так далее, то я бы не смогла в это поверить», — сказала она.

Бывшая соседка Раута также рассказала о своей последней встрече с ним. По ее словам, в мае стрелок решил переехать на Гавайи. Он заплатил ее сыну за помощь с переездом, а также подарил ей гавайскую рубашку и обнял женщину на прощание.

«Я думала, что он просто живет своей жизнью на Гавайях со своей девушкой», — подытожила она, назвав покушение на Трампа безумием.

Ранее стало известно, что на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).