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20:13, 16 сентября 2024Мир

США завершили вывод войск из Нигера

Африканское командование ВС США объявило о завершении вывода войск из Нигера

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

США завершили вывод своих войск из Нигера. Об этом говорится в заявлении на сайте Африканского командования Вооруженных сил (ВС) США.

«Министерство обороны США и Министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера», — сообщили в командовании.

Отмечается, что эффективное взаимодействие и коммуникация между военными США и Нигера обеспечили «безопасный, упорядоченный и ответственный» вывод войск.

25 июня глава африканского командования ВС США генерал Майкл Лэнгли заявил, что американские военные покинут авиабазу 101 в столице Нигера Ниамей. Лэнгли добавил, что на военном объекте находятся инструкторы из России. Он подчеркнул, что ему «неизвестны их намерения и характер действий».

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      Семен Александров
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