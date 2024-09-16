США завершили вывод войск из Нигера

Африканское командование ВС США объявило о завершении вывода войск из Нигера

США завершили вывод своих войск из Нигера. Об этом говорится в заявлении на сайте Африканского командования Вооруженных сил (ВС) США.

«Министерство обороны США и Министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера», — сообщили в командовании.

Отмечается, что эффективное взаимодействие и коммуникация между военными США и Нигера обеспечили «безопасный, упорядоченный и ответственный» вывод войск.

25 июня глава африканского командования ВС США генерал Майкл Лэнгли заявил, что американские военные покинут авиабазу 101 в столице Нигера Ниамей. Лэнгли добавил, что на военном объекте находятся инструкторы из России. Он подчеркнул, что ему «неизвестны их намерения и характер действий».