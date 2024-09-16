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11:29, 16 сентября 2024Культура

Стало известно о смерти брата Майкла Джексона

People: брат Майкла Джексона Тито умер на 71-м году жизни

Фото: Scott Dudelson / Getty Images

Американский певец и участник группы The Jackson 5 Тито Джексон, брат поп-исполнителя Майкла Джексона, умер на 71-м году жизни. Об этом пишет People.

Артиста не стало в воскресенье, 15 сентября. Предположительно, он перенес сердечный приступ. Отмечается, что новость подтвердил Стив Мэннинг, давний друг семьи Джексонов, и племянник певца Сигги Джексон.

Ранее был раскрыт размер наследства, которое получила мать Майкла Джексона. В документах утверждается, что Кэтрин Джексон унаследовала большую сумму и другие выплаты после того, как исполнителя не стало в 2009 году.

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      Варвара Кошечкина
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