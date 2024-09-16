Стилист назвала россиянкам самую модную вещь на осень

Стилист Ирина Эриксон назвала цветные колготки самой модной вещью на осень

Стилист, основатель школы стиля Ирина Эриксон назвала россиянкам самую модную вещь на осень. Соответствующую информацию публикует «Москва 24».

Специалистка рассказала, что популярным предметом гардероба стали цветные колготки, в том числе красные, шоколадные, бордовые, вишневые, зеленые и серые. Помимо этого, эксперт обратила внимание на белые ажурные колготки.

«Чтобы точно не ошибиться, лучше отдать предпочтение моделям в ромб, которые имитируют сетку. Либо в горошек — только пусть он будет не слишком крупным, а средним по размеру и даже совсем мелким», — уточнила Эриксон.

Среди прочего собеседница издания также отметила актуальность колготок с леопардовым принтом или стразами.

Ранее в сентябре стилист Александр Рогов призвал россиянок носить кепку деда осенью. Он рассказал, что в нынешнем сезоне актуальными головными уборами, помимо вязаной шапки, также стали шляпка-таблетка и шляпа-ведро.