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18:16, 16 сентября 2024Ценности

Стилист назвала россиянкам самую модную вещь на осень

Стилист Ирина Эриксон назвала цветные колготки самой модной вещью на осень

Фото: Gerald Matzka / Getty Images

Стилист, основатель школы стиля Ирина Эриксон назвала россиянкам самую модную вещь на осень. Соответствующую информацию публикует «Москва 24».

Специалистка рассказала, что популярным предметом гардероба стали цветные колготки, в том числе красные, шоколадные, бордовые, вишневые, зеленые и серые. Помимо этого, эксперт обратила внимание на белые ажурные колготки.

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«Чтобы точно не ошибиться, лучше отдать предпочтение моделям в ромб, которые имитируют сетку. Либо в горошек — только пусть он будет не слишком крупным, а средним по размеру и даже совсем мелким», — уточнила Эриксон.

Среди прочего собеседница издания также отметила актуальность колготок с леопардовым принтом или стразами.

Ранее в сентябре стилист Александр Рогов призвал россиянок носить кепку деда осенью. Он рассказал, что в нынешнем сезоне актуальными головными уборами, помимо вязаной шапки, также стали шляпка-таблетка и шляпа-ведро.

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      Екатерина Ештокина
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