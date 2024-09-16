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13:32, 16 сентября 2024Забота о себе

Стоматолог предостерег от вредящей зубам привычки

Стоматолог Игорь Блюмкин назвал ошибкой чистку зубов сразу после еды

Фото: Caroline LM / Unsplash

Для сохранения здоровья полости рта важен ежедневный домашний уход, но у многих людей до сих пор есть неверные представления о качественной чистке зубов, считает стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель клиники «Стоматология Взаимоотношений» Игорь Блюмкин. От вредящей зубам привычки он предостерег в комментарии «Ленте.ру».

Врач заявил, что многие люди считают полезной чистку зубов сразу после еды, однако это не так. По его словам, сразу после еды во рту повышается количество слюны, которая содержит расщепляющие пищу ферменты и кислоты. Из-за этого зубная эмаль размягчается, и ее становится легче повредить, поэтому лучше подождать 30 минут, прежде чем почистить зубы, объяснил Блюмкин.

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Еще одной ошибкой он назвал слишком агрессивную или поверхностную чистку зубов. «В первом случае вы травмируете эмаль, а во втором — не очищаете весь зубной налет. Правильнее будет расположить щетку под углом 45 градусов и чистить зубы мягкими круговыми движениями не менее двух минут», — посоветовал эксперт.

Также стоит отказаться от использования жесткой зубной щетки, продолжил Блюмкин. По его словам, многим интуитивно кажется, что чем жестче щетка, тем лучше она счищает налет, в действительности же это приведет к травмированию эмали и десен.

Еще одна частая ошибка — пренебрежение зубной нитью. Она необходима для чистки межзубных промежутков, которые очистить зубной щеткой затруднительно. В результате там могут оставаться кусочки пищи и налет, что приводит к образованию кариеса. Дополнительно для очищения промежутков между зубами можно использовать специальные ершики или ирригатор

Игорь Блюмкинстоматолог, хирург-имплантолог

Навредить здоровью ротовой полости, как отметил стоматолог, может и нерегулярная смена зубной щетки. Менять ее нужно каждый месяц, поскольку изношенные щетки содержат множество бактерий, а деформированные щетинки не обеспечивают эффективного очищения зубов. «Не стоит оставлять щетку в футляре или поблизости с унитазом. Это может создать благоприятную среду для размножения бактерий. Лучше хранить ее вертикально в открытом пространстве», — рекомендовал Блюмкин.

Ранее челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова развеяла мифы об отбеливании зубов. По ее словам, утверждение, что кабинетное отбеливание зубов вреднее домашнего является самым распространенным и необоснованным.

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      Наталья Обрядина
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