Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки КНБ Казахстана

Токаев отправил в отставку главу внешней разведки и антитеррора КНБ Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Руслана Сейсембаева. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

«Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан — начальника службы антитеррора», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Аскар Амерханов освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности и директора Службы внешней разведки Казахстана.

Ранее Токаев помиловал ученого-китаеведа Константина Сыроежкина. Профессор был приговорен к десяти годам лишения свободы и признан виновным за государственную измену.