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08:39, 16 сентября 2024Бывший СССР

Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки КНБ Казахстана

Токаев отправил в отставку главу внешней разведки и антитеррора КНБ Казахстана

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу службы внешней разведки и антитеррора Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Руслана Сейсембаева. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

«Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан — начальника службы антитеррора», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Аскар Амерханов освобожден от должности заместителя председателя комитета национальной безопасности и директора Службы внешней разведки Казахстана.

Ранее Токаев помиловал ученого-китаеведа Константина Сыроежкина. Профессор был приговорен к десяти годам лишения свободы и признан виновным за государственную измену.

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      Илья Таксюр
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